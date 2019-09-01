Fatih Terim kimi hedef aldı? İşte o açıklamaların altındaki gerçekler…

Süper Lig'in 3. haftasındaki 3 gol, 4 kırmızı kartlı Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar hem kafa karıştırdı hem de futbolun gündemini yine saha dışına taşıdı.
Aslan'ın hocası “İnsan emeğini, alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa elbette karşılığını bir gün alacaktır. Geçen sene hatırlarsanız ‘Organize ama amatör bir kötülük var' demiştim. Amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz” dedi.
Terim “Galatasaray camiasına sesleniyorum: İçeride sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir bütün halinde karşı durmalıyız” ifadelerini de kullandı.
İsim veya camia belirtmeyen Terim'in bu sözlerinden kimi kast ettiği bilinmiyor. “Hedefte kim var” sorusuna yanıt arayan camiada şunlar konuşuluyor:
- Muric’in Fenerbahçe'ye transferinde Rizespor'un aldığı tavır. Galatasaray'ın ‘dışarıdan müdahale' iddiası.
- Kulüpler Birliği'nin geçen sezonki ‘korsan bildirisi' sonrası gerginliğin sürmesi (Başkan Vekili Yusuf Günay, son seçimde geri adım atmayan Fikret Orman'a oy vermedi)
- Galatasaray aleyhine hata yaptığı iddia edilen Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım emekli edilirken diğer formsuz hakemlere yaptırım uygulanmaması.
- TFF kurullarının dışa bağımlı yapısının olması. Rıdvan Dilmen ve Göksel Gümüşdağ gibi isimlerin bu yapıda aktif olduğu iddiaları.