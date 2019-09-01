Radamel Falcao kimdir? Falcao saat kaçta gelecek? İşte kariyeri…

Sarı-kırmızılıların transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, üst düzey takımlarda skorer kimliğiyle önemli başarılara imza attı.River Plate, Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi büyük kulüplerin formasını giyen Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 472 müsabakada 279 kez ağları havalandırdı. İşte Radamel Falcao’nun kariyeri ve geleceği saat…

FALCAO SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray’ın Monaco’dan transfer ettiği Radamel Falcao bekleyişi tüm heyecanıyla sürüyor. İstanbul’a gelişinde rötar yaşanan Falcao’nun saat kaçta geleceği belli oldu. Kolombiyalı golcünün 19:30’da şehre ulaşması bekleniyor.

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Eski futbolcu Radamel Garcia'nın oğlu olan Radamel Falcao Garcia Zarate, Kolombiya'nın Santa Marta kentinde 10 Şubat 1986'da dünyaya geldi.

İsmini babasının idolü olan eski Brezilyalı futbolcu Paulo Roberto Falcao'dan alan Kolombiyalı oyuncu, futbol kariyerine ülkesinde Lanceros Boyaca takımında başladı.

Arjantin'in River Plate ekibi tarafından 15 yaşında transfer edilen Falcao, bu takımda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Güney Amerika'daki transfer piyasasında söz sahibi olan takımlardan Portekiz'in Porto ekibi, 2009 yılında Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

PORTO'DA YILDIZI PARLADI

Radamel Falcao, iki sezon formasını giydiği Porto'da sergilediği performansla Avrupa'da büyük kulüplerin radarına girdi.

Porto'da ilk sezonunda 43 müsabakada 34 kez ağları havalandıran Kolombiyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise 42 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

Falcao, Porto ile özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki skorer kimliğiyle öne çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2009-2010 sezonunda çıktığı 8 müsabakada 4 kez topu filelere gönderen Kolombiyalı futbolcu, 2010-2011'de ise UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir sezon geçirdi. Radamel Falcao, Porto'nun mutlu sona ulaştığı UEFA Avrupa Ligi'nde elemeler dahil 16 müsabakada 18 gol atarak takımının şampiyonluğunda başrol oynadı.

ATLETICO MADRID'DE BAŞARILARINI SÜRDÜRDÜ

Radamel Falcao, 2011 yılında 40 milyon avro bonservis bedeliyle İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu.

İspanyol ekibinde 2 sezon forma giyen Kolombiyalı futbolcu, Porto'da yakaladığı çıkışı burada da sürdürdü.

Falcao, Atletico Madrid'deki ilk sezonunda UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Falcao, İngiliz ekibi Chelsea ile oynanan UEFA Süper Kupa maçında 3 kez topu ağlara göndererek, hat-trick yaptı.

Yıldız futbolcu, İspanyol ekibinde ilk sezonunda 50 maçta 36, ikinci sezonunda ise 41 müsabakada 34 gol atma başarısı gösterdi.

MONACO 60 MİLYON EURO ÖDEDİ

Fransız ekibi Monaco, Radamel Falcao'yu 2013 yılında 60 milyon avro bonservis bedeliyle renklerine bağladı.

Monaco'daki ilk döneminde eski performansının gerisinde kalan Falcao, 2014-2015'te Manchester United, 2015-2016 sezonunda ise Chelsea'ye kiralandı.

İngiltere kariyerinde beklenenin altında kalan Kolombiyalı futbolcu, iki sezonluk ayrılığın ardından tekrar Monaco'ya döndü.

Fransız ekibinde yeniden eski başarılı günlerine dönen Falcao, 2016-2017 sezonunda 42 maçta 30, 2017-2018'de 35 müsabakada 24, geçen sezon ise 39 karşılaşmada 16 gol kaydetti.

472 MAÇTA 279 GOL

“El Tigre” (Kaplan) lakaplı Radamel Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 472 müsabakada 279 kez ağları havalandırdı.

River Plate ile bir kez lig şampiyonluğuna ulaşan Falcao, Porto'da bir UEFA Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, Atletico Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi kupası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco'da ise bir kez lig şampiyonluğu gördü.

Golcü futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kariyerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu filelere gönderdi.