En farklı skor… Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Trabzonspor haftanın en kritik maçı için Süper Lig’in üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde iki maçta topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, şampiyonluğun favori takımları arasında gösterilen Trabzonspor’u ağırlıyor. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçının saati ve kanalı…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

FENERBAHÇE ÖNDE

45 yıllık rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 38 galibiyet aldı. Ligde yapılan 92 karşılaşmada Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, sarı-lacivertliler gol sayısında da 121-92 önde bulunuyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA GALİBİYETİ UNUTTU

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.