CANLI | Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao geliyor…

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao, eşi ve çocuklarıyla uçağa binmeden önceki fotoğraflarını paylaştı ve "Geliyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna katmayı başardığı Radamel Falcao'nun İstanbul'a geliş saati değişti. Galatasaray'ın 16:00'da İstanbul'da olacağını açıkladığı Kolombiyalı yıldız 19:30'da şehre ayak basacak.
Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao için Florya Genel Havacılık önüne akın etti. Erken saatlerden itibaren toplanan yaklaşık 10 bin sarı kırmızılı taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftalar, transferde yoğun mesai harcayan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a da tezahüratlar yapması dikkatlerden kaçmadı.
Sarı kırmızılıların bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Fransız kulübü bonservis bedeli almayacak ancak kontrata ‘bir sonraki satıştan yüzde 60 pay' maddesi konulacak. Galatasaray, Radamel Falcao ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.
33 yaşındaki yıldız golcü yıllık 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında Galatasaray'a “Evet” dedi. Radamel Falcao, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması durumunda ise 1.5 milyon Euro daha kazanacak.