CANLI | Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao geliyor…

Galatasaray taraftarları, Monaco'dan renklerine bağladıkları yeni transferleri Radamel Falcao için Florya Genel Havacılık önüne akın etti. Erken saatlerden itibaren toplanan yaklaşık 10 bin sarı kırmızılı taraftarlar meşalelerle tezahüratlarda bulundu.