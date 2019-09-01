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CANLI | Türkiye – Japonya | FIBA Dünya Kupası E Grubu
Milli Takımlar

CANLI | Türkiye – Japonya | FIBA Dünya Kupası E Grubu

Türkiye, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Scott Wilbekin de kadroda yer aldı. Maçın canlı skor takibi sizlerle...

1 Eylül 2019 11:56

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki ilk maçına çıktı.

E Grubu’nda yer alan milliler, Şanghay Oriental Spor Merkezi’nde Japonya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Takım, tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşılaştı.

Türkiye, Japonya maçına Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladı.

TÜRKİYE: 47

JAPONYA: 35

  • 2. Çeyrek sonucu: 47-35
  • 1. Çeyrek sonucu: 28-12

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WILBEKIN KADRODA

Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin, maç kadrosunda yer aldı.

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca, Japonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Wilbekin’in birkaç dakika forma giyebileceğini açıklamıştı.

Milli takımı, turnuvadaki ilk maçında Türk vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Türk basketbolseverler, takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verdi.

Bu arada karşılaşma öncesi küçük bir dans gösterisi gerçekleştirildi.

Son güncelleme 12:08 | 1 Eylül 2019
Japonya türkiye
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