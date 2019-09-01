CANLI YAYIN: FB TS maçında iki gol var! Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle

Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki ezeli rekabet Süper Lig’in 3. hafta mücadelesi ile devam ediyor. beIN Sports 1 kanalından canlı izlenebilen mücadeleyi Fırat Aydınus yönetiyor. Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı yayınının başlaması ile birlikte gol sesi de geldi ve Fenebahçe 1-0 öne geçti. Ardından ikinci gol de geldi ve Fırtına beraberliği yakaladı. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izleme bağlantısı…

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mehmet, Mevlüt, Serdar, Ferdi, Sadık, Zajc, Alper, Murat

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Mikel, Ivanildo, Yusuf, Doğan, Campi, Fıratcan, Abdurrahim, Ahmet, Koray

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

KADIKÖY'DE 12 MAÇLIK SERİ

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda oynadığı son 13 lig maçını da kaybetmedi. Taraftarı önünde en son 28 Ekim 2018'de MKE Ankaragücü'ne kaybeden sarı-lacivertliler, Kadıköy'de son 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy'de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy'de 28 lig maçına çıkan Yanal, 21 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.

REKABETTE FENERBAHÇE ÖNDE

45 yıllık rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 38 galibiyet aldı. Ligde yapılan 92 karşılaşmada Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, sarı-lacivertliler gol sayısında da 121-92 önde bulunuyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48’ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe’nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı gergin başladı! Henüz 8. dakikada... Fenebahçe`nin Trabzonspor`u konuk ettiği karşılaşma gergin başladı. Sosa ile Ozan Tufan arasındaki gerilim sonrası ortalık karıştı. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada ceza yayı üzerindeki Kruse'un ara pasında ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. 8. dakikada sağ taraftan Deniz'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tolga'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan geri döndü. 13. dakikada Ozan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Deniz'in düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 17. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Kruse'un kale önündeki Rodrigues'e pasını verdi. Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0 28. dakikada sağ kanattan Avdijaj'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Ekuban'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1 31. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Advijaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'a çarparak kornere gitti. 34. dakikada Zanka'nın arkaya sektirdiği topla buluşan Nwakaeme'nin ceza sahası içerisine sol taraftan girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 43. dakikada sol tarafta Kruse'u, Muriqi ile verkaç yaptı. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Kruse'un dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti. 45+1. dakikada Tolga'nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Uğurcan'ı geçen Rodrigues'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

CANLI | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (İlk yarı sona erdi) Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı anlatım ile SKOR`da! Fenerbahçe Trabzospor maçı ile Süper Lig`de ikinci hafta heyecanı devam ediyor. İki takımın da Milli Takım arasına galibiyetle girmeyi hedeflediği maçın canlı yayını ve Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. 17`de Garry Rodrigues ile skor 1-0 oldu! 27`de Caleb Ekuban`ın golüyle konuk ekip eşitliği sağladı: 1-1. Devrenin sonunda Rodrigues`in önce bir şutu direkten döndü, daha sonra da yine Rodrigues net fırsatta kaleciyi geçti ancak ağları bulamadı! İlgili Haberi Oku