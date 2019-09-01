SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Diyanet internet sitesinde kurucusunu unuttu!
CANLI İZLE: Arsenal Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig

CANLI İZLE: Arsenal Tottenham maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig 4. hafta mücadelesinde Arsenal ile Tottenham Hotspur karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlayamayan iki ekip Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal Tottenham maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal Tottenham maçı canlı izleme linki...

1 Eylül 2019 17:58

Premier Lig’in 4. haftası soluksuz izlenecek Tottenham Arsenal maçı ile devam ediyor. Tottenham Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbol severler Tottenham Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda diye araştırmaya başladı. İki Londra ekibi bugün karşı karşıya gelecek. Tottenham Arsenal maçını canlı izlemek isteyen futbol severler aşağıda bulunan linkten mücadeleyi canlı olarak takip edebilir.

TOTTENHAM ARSENAL MAÇI CANLI İZLE 

TOTTENHAM ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Karşılaşamayı izlemek isteyenleri hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı araştırdığı, Premier Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek Tottenham Arsenal arasında 1 Eylül Pazar günü Emirates Stadı’nda oynanacak maç Türkiye saati ile 18.30’da başlayacak. Tottenham Arsenal karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbol severler maçı S Sport kanalında takip edebilirler.

Son güncelleme 17:58 | 1 Eylül 2019
arsenal canlı izle canlı yayın Hangi kanalda premier lig saat kaçta Tottenham
YAKINDAKİ MAÇLAR
Sivasspor
Bugün - 19:15
-
Gazisehir Gaziantep
Gençlerbirligi
Bugün - 19:15
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Denizlispor
3 2 7
2 Caykur Rizespor
3 2 7
3 Fenerbahçe
2 2 6
4 Alanyaspor
2 2 6
5 Ankaragücü
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR