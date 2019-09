Çağlar Söyüncü’den müthiş çalım! İngiltere bunu konuşuyor…

Premier Lig ekibi Leicester City’de mücadele eden milli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Bournemouth maçındaki hareketleriyle gündeme geldi.

Sezon başından beri ilk 11’deki yerini kaptırmayan ve oynadığı futbolla herkesin beğenisini kazanan milli futbolcu, Bournemouth’u 3-1 yendikleri maçta da yıldızlaştı.

Savunmadaki sağlam duruşuyla takım arkadaşlarına güven veren 23 yaşındaki futbolcu, Bournemouth maçının ikinci yarısının başında rakibine attığı çalımlarla gündeme oturdu.

Mücadele 2-1 devam ederken savunmada pas yapan Leicester City’nin savunmacısı Çağlar Söyüncü, Callum Wilson’a çalım attıktan sonra pasını arkadaşına aktardı.

Daha sonra tekrar topla buluşan Söyüncü, kendisine baskı yapan Wilson’a bir çalım daha atınca tribünlerden alkış sesleri yükseldi.

Pozisyonun videosunu paylaşan yapan Leicester City Kulübü, “Bu Çağlar’ın dünyası ve biz onun içinde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı

It’s Çağlar’s world and we’re just living in it. pic.twitter.com/flWdArc07R

— Leicester City (@LCFC) September 1, 2019