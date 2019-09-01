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Beşiktaş’ın rakibi Slovan Bratislava 5’lik oldu!
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş’ın rakibi Slovan Bratislava 5’lik oldu!

Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alan Slovan Bratislava, ligde Dunajska Streda'ya 5-2 yenildi.

1 Eylül 2019 22:09

Slovakya Süper Lig takımı Slovan Bratislava, lig maçında Dunajska Streda’ya deplasmanda 5-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile K Grubu’nda yer alan Slovan Bratislava, lig mücadelesinde Dunajska Streda ile karşılaştı.

Slovan Bratislava, 18. dakikada Andraz Sporar’ın attığı golle öne geçse de, Dunajska Streda Eric Davis’in 35. dakika, Krisztopher Vida’nın 45. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Dunajska Streda’da Eric Ramirez 52. dakikada skoru 3-1’e getirdi. Golden 2 dakika sonra Slovan Bratislava Myenty Abena ile cevap verse de, 68. dakikada Andre Fabre, 75. dakikada Eric Ramirez ağları sarstı ve maç 5-2 bitti.

Bu sonuçla Slovan Bratislava 16 puanda kalarak ikinciliğini sürdürürken, Dunajska Streda puanını 13’e çıkarak üçüncülüğe yükseldi.

Son güncelleme 22:09 | 1 Eylül 2019
beşiktaş Slovan Bratislava uefa avrupa ligi
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