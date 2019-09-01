Beşiktaş’a Çaykur Rizespor’dan çelme! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!

Süper Lig’in 3. haftasında şu ana kadar 5 karşılaşma oynandı. Galatasaray, Kayserispor deplasmanından zorlansa da 3-2’lik skorla 3 puanı almayı başardı. Sarı-kırmızılı takım 3. haftayı 4 puanla kapattı. Ankaragücü ise haftanın açılış gününde Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 yendi.

Konyaspor ile Antalyaspor 2-2 berabere alırken Aykut Kocaman’ın öğrencileri galibiyet hasretini sonlandıramadı ve 3 puanla haftayı tamamladı.

Beşiktaş ise sahasında Çaykur Rizespor’a puan kaptırdı! Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak 4 puana yükseldi ve böylelikle 3 haftada 5 puan kaybetmiş oldu.

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SONUÇLAR

Kasımpaşa 0-1 Ankaragücü

Kayserispor 2-3 Galatasaray

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

Göztepe 0-0 Denizlispor

Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor