SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Beşiktaş evinde yara aldı!
Beşiktaş’a Çaykur Rizespor’dan çelme! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!
Futbol

Beşiktaş’a Çaykur Rizespor’dan çelme! İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!

Süper Lig'de 3. hafta maçları devam ediyor... Milli takım arası öncesinde Galatasaray 3 puanı kaparken, Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan bıraktı. İşte Süper Lig’de güncel puan durumu!

1 Eylül 2019 00:31

Süper Lig’in 3. haftasında şu ana kadar 5 karşılaşma oynandı. Galatasaray, Kayserispor deplasmanından zorlansa da 3-2’lik skorla 3 puanı almayı başardı. Sarı-kırmızılı takım 3. haftayı 4 puanla kapattı. Ankaragücü ise haftanın açılış gününde Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 yendi.

Konyaspor ile Antalyaspor 2-2 berabere alırken Aykut Kocaman’ın öğrencileri galibiyet hasretini sonlandıramadı ve 3 puanla haftayı tamamladı.

Beşiktaş ise sahasında Çaykur Rizespor’a puan kaptırdı! Siyah-beyazlılar geriye düştüğü maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak 4 puana yükseldi ve böylelikle 3 haftada 5 puan kaybetmiş oldu.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ 

SONUÇLAR

Kasımpaşa 0-1 Ankaragücü

Kayserispor 2-3 Galatasaray

Konyaspor 2-2 Antalyaspor

Göztepe 0-0 Denizlispor

Beşiktaş 1-1 Çaykur Rizespor

Son güncelleme 00:31 | 1 Eylül 2019
Başakşehir beşiktaş Fenerbahçe galatasaray süper lig süper lig puan durumu trabzonspor
YAKINDAKİ MAÇLAR
Besiktas
Bugün - 21:45
1
-
1
Caykur Rizespor
Gençlerbirligi
Bugün - 19:15
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Denizlispor
3 2 7
2 Caykur Rizespor
3 2 7
3 Fenerbahçe
2 2 6
4 Alanyaspor
2 2 6
5 Ankaragücü
3 1 5
TÜMÜNÜ GÖR