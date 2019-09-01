Beşiktaş taraftarının Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi!

Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun arka arkaya çıkardığı sarı kartları protesto etti. Uzatma dakikalarında Rebocho ve Nkoudou'ya gösterilen sarı kartlar sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu protesto etmek için uzun süre alkışlayan siyah-beyazlı taraflar, ardından da “Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık” tezahüratıyla tempo tuttu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bu tezahüratların dozu daha da arttı.

QUARESMA TRİBÜNLERİ İKİYE BÖLDÜ

Beşiktaş’tan ayrılan ve Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya imza atan Ricardo Quaresma'ya Çaykur Rizspor maçı öncesi bazı siyah-beyazlı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı kesim de bu tezahüratları protesto etti. Kale arkasında bazı taraftarlar maçın başlamasına kısa süre kala Portekizli oyuncunun ismini tempo tuttu. Bu tezahüratın başlamasının hemen ardından diğer tribünlerden tepki geldi.

Medel`den veda mesajı Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Medel, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği yıllar için camiaya teşekkür mesajı yayımladı. İlgili Haberi Oku

ŞENOL GÜNEŞ YAKIN TAKİPTE

Öte yandan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, milli ara öncesi takımları yakından takip ediyor.

Dün Kasımpaşa-Ankaragücü maçını izleyen Güneş, bugün önce Ümraniyespor-İstanbulspor ardından da Beşiktaş-Çaykur Rizsepor maçını tribünden takip etti. Güneş’e bu maçta yardımcısı Bayram Bektaş da eşlik etti.

Tecrübeli çalıştırıcın yarın Ülker Stadtumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını da takip etmesi bekleniyor.