Akhisarspor-Altınordu maçında gol yok ama ‘gelecek’ var! Tarihe geçen olay…

TFF 1’inci Lig´de sezona istediği başlangıcı yapamayan Akhisarspor ile Altınordu´yu karşı karşıya getiren Ege derbisinden gol sesi çıkmadı.

Spor Toto Akhisar Stadı´nda oynanan karşılaşmada Altınordu´da ilk 11´de görev yapan 15 yaş, 7 ay, 11 günlük Burak İnce, TFF 1’inci Lig tarihinde 11´de sahaya çıkan en genç futbolcu unvanını aldı. Kırmızı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Okan ve Enes Sığırcı ile yeni transfer Ufuk Budak kadroda yer almazken, Akhisarspor´da hafta içinde takıma katılan yeni transferler Taha ve Muhammet Reis ilk 11´de oynadı.

Karşılaşmayı 2500 civarında taraftar izledi. Bu skorla Akigo puanını 4’e yükseltirken, Altınordu ilk puanını hanesine yazdırdı.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Cocalic, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 85 Rotman), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk.85 Vrsajevic), Hadzic (Dk. 46 Ergin Keleş)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 88 Yusuf Yalçın Arslan), Burak İnce (Dk. 70 Egehan Gök), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Anıl Koç, Ersel Aslıyürek

Sarı Kartlar: Dk.7 Cocalic, Dk.33 Aykut Çeviker, Dk.41 Kadir Keleş, Dk. 70 Alperen Babacan, Dk. 90 4 Vrsajevic (Akhisarspor) Dk. 69 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Altınordulu Berkay ceza sahası sol çaprazından vurdu, kaleci Gökhan topu rahat bloke etti.

14′ Ev sahbinden Hadzic sağdan sıfıra inip kesti, Burhan´ın sektirdiği topu Ravil karambolde çok kritik bir hamleyle uzaklaştırmayı başardı.

17′ Burhan soldan altı pasa kadar girip vurdu, kaleci Erhan gole izin vermedi.

62′ Anıl ceza sahası yayı solundan köşeye vurdu, kaleci Gökhan soluna doğru uzanıp topu son anda çeldi.

72′ Burhan´ın pasıyla içeriye giren Aykut´un şutunda kaleci Erhan bir kez daha gole izin vermedi.

74′ Altı pasın köşesinde topla buluşan Muhammet Reis, Egehan´dan sıyrılıp vurdu, kaleci Erhan köşeyi iyi kapatıp meşin yuvarlağı çeldi.

84′ Anıl Koç savunmanın arkasına oynadı, Ersel Aslıyüksek çok uygun durumda altıpasın köşesinden vurdu, top üstten auta çıktı.