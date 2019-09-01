2019 Kadınlar EuroVolley’de Türkiye çeyrek finalde! Filenin Sultanları sallandı ama yıkılmadı!

2019 Kadınlar EuroVolley’de Son 16 Turu’nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hırvatistan’la karşılaştı. Nefes kesen ve beş set süren inanılmaz karşılaşmada Türkiye, 26-24, 18-25, 31-33- 25-22 ve 16-14’lük setlerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

A Grubu’nu Sırbsitan’ın ardından ikinci sırada tamamlayan ve Hırvatistan’la eşleşen Türkiye, Samanta Fabris’in maç boyunca inanılmaz oyununa engel olamadı ve maç Fabris’in muhteşem oyunuyla 5. sete kadar taşındı. Milli Takım’da ise Kaptan Eda Erdem ve yedekten gelen ve 7 sayılık katkı veren Fatma Yıldırım’ın ayakta kalması ve son sette Kübra Akman’ın etkili servisleri zaferi getirdi.

Fabris’in 39 sayısı yetmedi!

Hırvatistan’da Fabris, 39 sayıyla maça damga vurdu, Martina Samadan ise 15 sayı kaydetti. Filenin Sultanları’nda ise Eda Erdem 26, Meliha İsmailoğlu, 13, Kübra ise 10 sayı kaydetti. Son 16 Turu’nda Yunanistan’ı set vermeden 3-0 yenen Hollanda ile Türkiye, 4 Eylül’de yarı finale yükselme mücadelesi verecek.

Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Koen Luts (Belçika)

Türkiye: Meliha, Zehra, Meryem, Hande, Eda, Cansu (Simge, Şeyma, Naz, Gözde, Ebrar, Kübra, Fatma, Aylin)

Hırvatistan: Klaric, Samadan, Fabris, Mlinar, Dumancic, Brcic (Sain, Ikic, Butigan, Popovic-Gamma)

Setler: 26-24, 18-25, 31-33, 25-22, 16-14

Süre: 133 dakika (28, 24, 37, 25, 19)

Sırbistan çeyrek finalde! | 2019 Kadınlar EuroVolley 2019 Kadınlar EuroVolley Son 16 Turu maçında Sırbistan, Ankara`da Romanya`ya set vermedi ve adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku