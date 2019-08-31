Ünal Karaman Fenerbahçe karşısındaki kötü seriyi bitirmek istiyor! Muhtemel 11…

Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Yeni Malatyaspor´u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe´ye konuk olacak.
Deplasmanda rakibini 22 yıldır yenemeyen Trabzonspor, hem bu seriyi sonlandırmak, hem de ligde kendine üst sıralarda yer edinmek istiyor.
Ülker Stadyumu´nda saat 21.45´te başlayacak karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.
KARAMAN´DAN İDEAL 11´E DÖNÜŞ
Trabzonspor´da sakatlığı bulunan Onazi ile Kamil Ahmet bu maçta forma giyemeyecek. AEK maçında oyuna devam edemeyen ve dizinde ödem olduğu belirtilen Abdülkadir Ömür´ün durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Bordo-mavili takımda teknik direktör Ünal Karaman´ın bu maçta UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AEK karşısına çıktığı 11´de değişiklikler yaparak ideal kadroya döneceği öğrenildi. Karaman´ın AEK maçında görev yapan Campi, Fernandes ile Mikel´i yedek kulübesine çekerek bu oyuncuların yerine ilk 11´de Hüseyin, Hosseini ve Sörloth´a görev vermesi bekleniyor. Ayrıca Abdülkadir Ömür´ün durumuna göre de sağ kanatta Avdijaj´ın görev yapabileceği kaydedildi.
FENERBAHÇE İLE 93´ÜNCÜ RANDEVU
Bu arada, Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Ülker Stadı’nda oynayacakları maçla birlikte ligde 93´üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 92 maçta; Trabzonspor’un 23, Fenerbahçe’nin 37 galibiyeti bulunurken, 32 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 92 gol atarken, kalesinde de 121 gol gördü.
TRABZONSPOR´UN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11´İ ŞU ŞEKİLDE:
“Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- Shörloth”
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, (Abdülkadir Ömür belirsiz)
CEZALI: Yok