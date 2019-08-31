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Ümraniyespor 3 puanı son dakikada kaptı!
TFF 1.Lig

Ümraniyespor 3 puanı son dakikada kaptı!

Ümraniyespor sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 90+5'te Serkan Göksu'nun attığı golle 2-1 yendi.

31 Ağustos 2019 19:20

TFF 1. Lig’in 3. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor’u 2-1 yendi.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadeleyi tribünden takip etti.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Baran Eraslan

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Fernandes, Tarık Tekdal, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Serkan Göksu, Nouri (Dk. 80 Akabueze), Bahadır Taşdelen (Dk. 46 Gomis), Emircan Altıntaş, Gimbert

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım (Dk. 64 Ali Aytemur), Wellington, Etoga, Tuncer Duhan Aksu, Cajic, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 61 İbrahim Halil Çolak), Onur Ergün, Ali Dere, İbrahim Yılmaz (Dk. 81 Yunus Emre Yalçın)

Goller: Dk. 36 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor), Dk. 72 Emircan Altıntaş (Penaltıdan), Dk. 90+5 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 71 Wellington (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Emircan Altıntaş, Dk. 75 Fernandes (Ümraniyespor), Dk. 42 Onur Ergün, Dk. 66 Muhammed Alperen Uysal, İbrahim Yılmaz (Maç bittikten sonra) (İstanbulspor)

Son güncelleme 19:20 | 31 Ağustos 2019
İstanbulspor tff 1.lig Ümraniyespor
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