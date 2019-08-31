Türkiye, Dünya Kupası’nda sahne alıyor

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu’ndaki ilk maçına yarın çıkacak.
Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi’ndeki ilk maçta TSİ 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV’den naklen yayımlanacak.
E Grubu’nda yarın ayrıca TSİ 15.30’da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak. E Grubu’ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30’da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.
UFUK SARICA İLE BAŞARI KOVALAYACAK
A Milli Takım, 2017’de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.
Ufuk Sarıca’nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası’nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.
Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin’e geldi. A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.
12 KİŞİLİK KADRO
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:
- Buğrahan Tuncer
- Cedi Osman
- Doğuş Balbay
- Ege Arar
- Ersan İlyasova
- Furkan Korkmaz
- Metecan Birsen
- Melih Mahmutoğlu
- Scott Jordan Wilbekin
- Semih Erden
- Sertaç Şanlı
- Yiğit Arslan
YARIN 3 GRUPTA DAHA MAÇLAR OYNANACAK
2019 FIBA Dünya Kupası’nda yarın ayrıca F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak. Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:
F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı – Nanjing)
11.00 Yeni Zelanda-Brezilya 15.00 Yunanistan-Karadağ
G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi – Shenzhen)
11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün 15.30 Fransa-Almanya
H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi – Dongguan)
10.30 Kanada-Avustralya 14.30 Senegal-Litvanya