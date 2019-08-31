Türkiye, Dünya Kupası’nda sahne alıyor

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu’ndaki ilk maçına yarın çıkacak.

Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi’ndeki ilk maçta TSİ 11.30’da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV’den naklen yayımlanacak.

E Grubu’nda yarın ayrıca TSİ 15.30’da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak. E Grubu’ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30’da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.

UFUK SARICA İLE BAŞARI KOVALAYACAK

A Milli Takım, 2017’de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde dünyanın en önemli basketbol turnuvasında başarı kovalayacak.

Ufuk Sarıca’nın başantrenörlüğünde ilk kez 2017 Avrupa Şampiyonası’nda yer alan milli takım, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle başarısız bir performans sergilemişti.

Milli takım, Sarıca yönetiminde Dünya Kupası elemelerinde ise iyi sonuçlar alarak Çin’e geldi. A Milli Takım, 1. ve 2. eleme turlarında yaptığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Türkiye, Sarıca dönemindeki 18 resmi karşılaşmada rakipleri karşısında 10 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

12 KİŞİLİK KADRO

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:

Buğrahan Tuncer

Cedi Osman

Doğuş Balbay

Ege Arar

Ersan İlyasova

Furkan Korkmaz

Metecan Birsen

Melih Mahmutoğlu

Scott Jordan Wilbekin

Semih Erden

Sertaç Şanlı

Yiğit Arslan

YARIN 3 GRUPTA DAHA MAÇLAR OYNANACAK

2019 FIBA Dünya Kupası’nda yarın ayrıca F, G ve H gruplarında ilk maçlar oynanacak. Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Gençlik Olimpik Spor Parkı – Nanjing)

11.00 Yeni Zelanda-Brezilya 15.00 Yunanistan-Karadağ

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi – Shenzhen)

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün 15.30 Fransa-Almanya

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi – Dongguan)

10.30 Kanada-Avustralya 14.30 Senegal-Litvanya