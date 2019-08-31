SON DAKİKA Radamel Falcao transferinde mutlu son! Galatasaray için geliyor

Galatasaray’ın uzun zamandır transfer etmek için çabaladığı, Monaco’nun ligde oynadığı ilk üç maçta kadroya alınmayan Radamel Falcao transferi tamamlandı. Monaco Kulübü ile her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, Radamel Falcao transferini bitirdi.

Radamel Falcao’nun yarın Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Radamel Falcao ile görüşmelere ilk başlanan zamanlarda Galatasaray Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ile birlikte çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen, bu gelişmeden sonra Monaco’nun bonservis bedeli istemeye başladığı Radamel Falcao için Galatasaray’ın, bonservis bedeli ödemeden anlaşma sağladığı öğrenildi. Galatasaray’ın, Monaco’ya sonraki satıştan yüzde 50 pay vereceği belirtildi.

Galatasaray, Radamel Falcao ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. 33 yaşındaki yıldız golcü yıllık 5 milyon Euro+bonuslar karşılığında Galatasaray’a “Evet” dedi.

Radamel Falcao, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde tur atlaması durumunda ise 1.5 milyon Euro daha kazanacak.

Menajer Ahmet Bulut, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferi bir anlamda doğruladı. Ahmet Bulut, Radamel Falcao ile çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.