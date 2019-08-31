SON DAKİKA | Marcio Mossoro Göztepe ile anlaştı!

2014’ten bu yana Medipol Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro, Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe ile el sıkıştı.
BeIN Sports’un haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadroda düşünmediği 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Göztepe ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Tecrübeli oyuncuyla 1 yıl daha kontratı bulunan Başakşehir’in de Mossoro’ya gitmesi için izin verdiği belirtildi.
Brezilya’da Internacional takımında futbola başlayan Mossoro, Portekiz’de Maritimo ve Braga’da oynadı.
Suudi Arabistan’ın Ah Ahli ekibinde de top koşturan deneyimli orta saha 2014-2015 sezonunda Başakşehir’e imza attı.
İstanbul ekibinde 4 sezonda düzenli olarak forma giyen oyuncu 150 lig maçında 19 gole imza attı.