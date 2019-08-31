SON DAKİKA | Marcio Mossoro Göztepe ile anlaştı!

2014’ten bu yana Medipol Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro, Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe ile el sıkıştı.

BeIN Sports’un haberine göre; Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’un kadroda düşünmediği 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Göztepe ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Tecrübeli oyuncuyla 1 yıl daha kontratı bulunan Başakşehir’in de Mossoro’ya gitmesi için izin verdiği belirtildi.

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Brezilya’da Internacional takımında futbola başlayan Mossoro, Portekiz’de Maritimo ve Braga’da oynadı.

Suudi Arabistan’ın Ah Ahli ekibinde de top koşturan deneyimli orta saha 2014-2015 sezonunda Başakşehir’e imza attı.

İstanbul ekibinde 4 sezonda düzenli olarak forma giyen oyuncu 150 lig maçında 19 gole imza attı.