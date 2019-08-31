SON DAKİKA | Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Daniel Sturridge kararı

Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da, AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ve yeni transfer Daniel Sturridge kadroya alınmadı.

Bordo mavili ekibin AEK ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanan 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür sahayı sedye ile terk etmişti.

Genç futbolcunun Fenerbahçe maçında oynamasının risk taşıması nedeniyle kadroda olmayacağı öğrenilirken yeni transfer Daniel Sturridge de kadroda yer bulamadı.

Konuyla ilgili olarak Trabzonspor’dan yapılan açıklamada, “UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda oynadığımız AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür'ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İngiliz futbolcunun henüz hazır hale gelmediğini düşünen teknik direktör Ünal Karaman’ın deneyimli ismi zorlu deplasmana götürmeyeceği belirtildi.

İşte Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu:

“Uğurcan, Erce, Majid, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Novak, Abdurrahim, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan, A. Canbaz, Fıratcan, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Donis, Ekuban, Sörloth”