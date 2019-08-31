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SON DAKİKA Anthoine Hubert hayatını kaybetti
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SON DAKİKA Anthoine Hubert hayatını kaybetti

Formula 2 pilotlarından Anthoine Hubert, yarışta geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

31 Ağustos 2019 20:10

Formula 2 Belçika GP’de yaşanan bir kaza, 22 yaşındaki pilot Anthoine Hubert‘in hayatına mal oldu. Spa pistinin Eau Rouge çıkışında Juan-Manuel Correa ile çarpışan Anthoine Hubert, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Fallece Hubert ve  Juan-Manuel Correa’nın karıştığı kaza sonrası yarış iptal edilmiş, iki pilot da hastaneye kaldırılmıştı. Anthoine Hubert, tüm müdahalelere rağmen hayatta kalamazken, Juan-Manuel Correa’nın tedavisine devam edildiği öğrenildi. Correa’nın durumunun stabil olduğu açıklandı.

Renault Formula 1 takımının genç sürücü programında yer alan Anthoine Hubert’in hayatını kaybettiğini FIA da yaptığı açıklama ile doğruladı.

Son güncelleme 21:11 | 31 Ağustos 2019
Fallece Hubert formula 2
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