SON DAKİKA | Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Dün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki Mısırlı futbolcu siyah beyazlılarla satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.
2016 yılında Basel’den 12,5 milyon Euro’ya Arsenal’a tranfer olan Elneny, Beşiktaş’ta 6 numaralı formayı giyecek.
Siyah beyazlılar Elneny için kiralama bedeli ödemeyecek.
Transferrrrrr No: #6 pic.twitter.com/k3mmbu90BU
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 31, 2019