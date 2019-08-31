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SON DAKİKA | Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Beşiktaş, Mohamed Elneny transferini açıkladı!

Son dakika gelişmesi... Beşiktaş, Arsenal'in Mısırlı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny transferini resmen açıkladı.

31 Ağustos 2019 14:04

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’in orta saha oyuncusu Mohamed Elneny’yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Dün İstanbul’a gelen 27 yaşındaki Mısırlı futbolcu siyah beyazlılarla satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık anlaşma sağladı.

2016 yılında Basel’den 12,5 milyon Euro’ya Arsenal’a tranfer olan Elneny, Beşiktaş’ta 6 numaralı formayı giyecek.

Siyah beyazlılar Elneny için kiralama bedeli ödemeyecek.

Son güncelleme 14:06 | 31 Ağustos 2019
beşiktaş Mohamed Elneny
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