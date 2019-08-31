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Nacho Monreal resmen Real Sociedad’da!
Transfer Haberleri

Nacho Monreal resmen Real Sociedad’da!

İspanya temsilcisi Real Sociedad, Nacho Monreal ile iki yıllık sözleşme imzaladı

31 Ağustos 2019 13:40

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, Arsenal’de forma giyen savunma oyuncusu Nacho Monreal’i kadrosuna kattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Monreal’in bonservisi konusunda Arsenal ile anlaşmaya varıldığı ve 33 yaşındaki İspanyol sol bek ile iki yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Arsenal’de 6 sezondur forma giyen Monreal, 251 karşılaşmada 10 gole imza attı. Deneyimli oyuncu, İspanya Milli Takımı’nda da 21 karşılaşmada görev aldı.

Son güncelleme 13:40 | 31 Ağustos 2019
arsenal Nacho Monreal Real Sociedad
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