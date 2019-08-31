Milan’a 3 puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi

İtalya Serie A’nın 2. haftasında Milan sahasında Brescia’yı Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Suso’nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65. dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta’ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A’da ilk galibiyetini elde etti.

Milan, ligin 3. haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak