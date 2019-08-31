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Milan’a 3 puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi
İtalya Serie A

Milan’a 3 puanı Hakan Çalhanoğlu getirdi

Lige mağlubiyetle başlayan Milan'a ilk puanları Hakan Çalhanoğlu getirdi. Milli futbolcu, Brescia'yı yıkan tek golü attı: 1-0.

31 Ağustos 2019 21:16

İtalya Serie A’nın 2. haftasında Milan sahasında Brescia’yı Hakan Çalhanoğlu’nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Suso’nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

25 yaşındaki milli oyuncu karşılaşmanın 65. dakikasında sarı kart gördü ve bu dakika içerisinde yerini Lucas Paqueta’ya bıraktı. Maçta başka gol olmayınca ev sahibi ekip, Serie A’da ilk galibiyetini elde etti.

Milan, ligin 3. haftasında 15 Eylül Pazar günü Verona ile deplasmanda karşılaşacak

Son güncelleme 21:16 | 31 Ağustos 2019
Brescia Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A milan
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