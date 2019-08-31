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Metehan Güçlü Rennes’de!
Fransa Ligue 1

Metehan Güçlü Rennes’de!

PSG'de forma giyen forvet oyuncusu Metehan Güçlü, Rennes'e transfer oldu.

31 Ağustos 2019 20:51

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Paris Saint-Germain forması giyen Metehan Güçlü’yü kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Ümit Milli Takım oyuncusu Metehan Güçlü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni takımının resmi internet sitesine konuşan Güçlü, Rennes’e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Taraftarlar ve takım arkadaşlarım için en iyisini vereceğim. Rennes harika bir takım ve iyi bir kaliteye sahip, bunu geçen sene kanıtladılar. Gelişimime izin verecek bir kulüpteyim. Başkan Olivier Letang ile konuşma şansım oldu. Burada olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

Rennes Başkanı Olivier Letang ise, “Metehan Güçlü, PSG’de en üst düzeyde eğitim almış, üst düzey kaliteli genç bir oyuncu. Kulübümüze yetenekli bir oyuncu kazandırdık. Rennes’in geleceğini inşa etmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 20:51 | 31 Ağustos 2019
Metehan Güçlü Paris Saint Germain rennes
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