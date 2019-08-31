MAÇ SONUCU | Southampton 1-1 Manchester United | Premier Lig 4. hafta

İngiltere Premier Lig 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Southampton ile karşılaşan Manchester United, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve son haftalardaki kötü gidişine dur diyemedi.

Sezona Chelsea galibiyetiyle başlayan, ancak Wolverhampton ile berabere kaldıktan sonra geçen hafta evinde Crystal Palace’a yenilen Manchester United, 10. dakikada Daniel James’in müthiş golüyle Southampton deplasmanında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bu sezon üçüncü kez ağları sarsan 21 yaşındaki kanat oyuncusu James’in golüyle sona ererken, ikinci yarıya ev sahibi Southampton baskılı başlayan taraf oldu ve beraberlik golünü buldu.

Kevin Danso’nun ortasına iyi yükselen Southampton’on 1.99’luk stoperi Jannik Vestergaard, kaleci David de Gea’yı çaresiz bıraktı ve skoru 1-1’e getiren isim oldu.

Beraberlik golünün asistini yapan Kevin Danso 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Southampton kalan dakikaları 10 kişi tamamladı.

Rakibinin 1 kişi eksik kalmasını değerlendirmek isteyen United, üstünlük golü için bastırsa da sonuç alamadı ve mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla United 5 puana ulaşırken Southampton da puanını 4 yaptı.