Konyaspor’a Paul Omo Mukairu izin vermedi!

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Antalyaspor 16. dakikada Ali Turan’ın yaptığı penaltı sonrasında Serdar Özkan’ın vuruşuyla 1-0 öne geçti. Konyaspor 60. dakikada Bajic ile 1-0 öne geçti. Daci’nin yaptığı ortaya iyi yükselen Bosnalı futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Boffin çaresiz kaldı.

Dakikalar 75’i gösterdiğinde oyuna ikinci yarının başında giren Miya, ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşla topu köşeye gönderirken Konyaspor’u da 2-1 öne geçirdi.

Yeşil-beyazlılar bu sezon ilk galibiyet çok yakınken Antalyaspor’da Paul Omo Mukairu sahneye çıktı! Oyuna 78’de giren 19 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 84. dakikada durumu 2-2’ye getirdi.

Bu sonuçla Konyaspor 3 puana, Antalyaspor da 4 puana yükseldi.