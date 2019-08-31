Kırmızı gece

*Falcao transfer edilmeyecekse stoper alma düşüncesinin bence acilen devreye girmesi lazım

CUMA akşamı oturdum, keyifli bir maç izlemek istiyorum. On dakikada 6 faul, yerde yatan oyuncular ve duran oyun… Üst seviye ligleri izliyorsunuz. Bu güzel oyun bir şov… Tribünleri dolduran taraftarlar ve ekran başındaki seyirciler tempo, baskı, verkaçlar, şutlar, goller görmek istiyor. Bizim ligimizde maalesef bunları pek göremiyoruz. Gördüğümüz bol kırmızı oldu dün gece. Yani maçın sarı ve kırmızı kart temposu mükemmeldi!

APAÇIK ortada, Galatasaray orta sahasına mimar oyuncu şart… Oyunu yönlendirecek, Belhanda ile çok iyi anlaşacak, hücum anında derinlemesine oynayacak bir oyuncu gerekiyor. Terim haklı, topu oyuna iyi sokacak, uzun pas atacak bir stoper de gerekli… Transfer bitiyor, Falcao olmayacaksa bu düşüncenin bence acilen devreye girmesi lazım. Galatasaray savunması, sezon başından beri komedi filmlerine taş çıkartan hatalar yapıyor. Luyindama amatör bir futbolcunun bile zor yapacağı bir hata ile ve topu Henrique'ye hediye etti. O da golü attı. Nagatomo ve Mariano diri değiller, metal yorgunluğu yaşıyorlar.

RAKİBİ oynatmamak, hata kollamak, sonra ani atağa çıkmak, Kayserispor bunu iyi uyguladı. Diagne sadece fizik olarak sahada, kafa olarak nerede onu çözemedim… Emre Mor'u biraz kıpırdamış gördüm. Ama bu seferde gereksiz bir kırmızı gördü. Rakip 8 kişi kalmış, VAR, Babel ve Adem ile 3 puanı zor kazanıyorsun. Bunun adına ritim bozukluğu ve konsantrasyon eksikliği derler.

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