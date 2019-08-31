Kayserispor Galatasaray maçına Rıdvan Dilmen yorumu: Ben bu kadar rezalet görmedim

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor’u 90+9’uncu dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmayı NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, hakemlerin performansını eleştirdi. Rıdvan Dilmen “Hakemlik bu VAR’dan sonra en kolay iş. Ben bu kadar rezalet görmedim. Bir sürü destek ile maç yönetiyorsun ama yönetemiyorsun” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından “Maç 2 saat 5 dakika sürdü devre arası dahil” diyen Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle Galatasaray’ın 3. hafta sonunda galibiyetle tanışması çok iyi oldu. Böylesine değişik bir maçta puan kaybetse demoralize olacaktı. Taraftar bu maça gitmek için para veriyor. En az bir saat kala evinden çıkıyor. İki saat beş dakika maç izliyor. Futbolcu bütün hafta hazırlanıyor, maç oynuyor koşuyor, kart görüyor. Antrenör fena. Bütün hafta strateji belirliyor, nasıl yaparım diye düşünüyor. Kameramanlar da problem. Ama hakemlik bu VAR’dan sonra en kolay iş… Ben bu kadar rezalet görmedim. VAR sistemi var yardımcıların var, 4 tane hakemin var. Bir sürü destek ile maç yönetiyorsun ama yönetemiyorsun. Neden ? Çünkü Türk futbolunda hakemlikte mental açıdan hazırlanma diye birşey yok. Şimdi neden bunu diyorum ? Sen görüyorsun. Hadi göremedin, VAR var.”

“TAMAMEN MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU’NUN DAĞILMASINDAN KAYNAKLIDIR”

Karşılaşmada gösterilen kırmızı kartla da değinen Rıdvan Dilmen “Maçların kopma anlarında yanlış kırmızı kartlar var. Henrique’ye ikinci sarı kartı 40 metreden verdi. Kafaya takmış çünkü… Çok net, tartışmasız bir ikinci sarı kart ise göster diyor kural… Ben sana kart gösteriyorum diye geldi. Dağılmış zaten kafa olarak. Hakem dağıldı ya bir de dedi ki Emre’yi de atayım! Sonra dönüşü de gol oldu. Umut’a gösterilen 2 sarı kart Mustafa Öğretmenoğlu’nun kafa karışıklığının ürünüdür” dedi.