Kayserispor Galatasaray maç özeti: 5 gol 4 kırmızı kart! İşte geniş özet…

Galatasaray Kayserispor maçında heyecan üst seviyede ilerlerdi, maçı kaçıranlar Kayserispor Galatasaray maç özetini izlemek için internete akın etti. İlk iki haftayı galibiyetsiz tamamlayan Galatasaray ve Kayserispor, Kayseri’de karşı karşıya geldi. İki takımın da mutlak üç puan parolasıyla çıktığı maça, Luyimdama’nın hataları, VAR kararları ve kırmızı kartlar damga vurdu. Son dakikaları nefes kesen maçı Galatasaray 90+9’uncu dakikada bulduğu golle 3-2 kazandı. İşte Galatasray Kayserispor maç özeti…

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

KIRMIZI KART YAĞDI

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, 66. dakikada Abdennour’a gösterdiği kırmızı karttan 9 dakika sonra bu kez Henrique’ye kırmızı kart çıkardı. 69. dakikada hakeme itirazı nedeniyle sarı kart gören Henrique, 73. dakikada da Mariano’ya müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Galatasaray’dan Emre Mor, 89. dakikada üst üste iki pozisyonda sarı kart görünce, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Umut Bulut ise 90+5’inci dakikada iki sarıdan kırmızı kartla atıldı.

FATİH TERİM’DEN AÇIKLAMA

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 3-2 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, açıklamalarda bulundu. Terim, her iki tarafa da gelen-giden bir maç olduğunu belirttiği yorumunda, takımımın kolay goller yediğini söyledi.

Ayrıca Terim geçen sezon kullandığı “Organize ama amatör kötülük” tanımlamasını yeniden hatırlatarak, açıklama yaptı;

“Açıkçası beklediğimizi bulamayınca mecburi değişiklikleri yapacağız. İlk yarıdaki Diagne'yi çıkarıp Emre Mor'u alarak iyi de yaptık. Babel'i öne attık. Kayserispor'u da tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok renkli ve elektrikli bir maç oldu. 3 puan için çok mutluyum ve sevinçliyim. Galatasaray böyle goller yememeli. Daha iyi olacağımız belli. Milli aradan sonra daha iyi olacağız.

Bu atmosfer yaratıldı. Galatasaray yalnızlaştırılmaya çalışıyor gibi ortam oluştu. Geçen sezon bir tanım yaptım. Organize ama amatör kötülük! Bu sene görüyorum ki bu sezon amatör değil profesyonelce hamleler var! Bunu maçla alakalı değil, dışarıda yaşananlara söylüyorum. Bunların tek ilacı Galatasaray olarak bir bütün şeklinde durabilmek. Ben bunu zaman zaman hatırlatıyorum. Ama geçen sezon kullandığım amatör tanımına alınmışlar!”