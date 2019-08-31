Fenerbahçe’de kalan bütçe Luiz Gustavo’ya!

Finansal Fair-Play nedeniyle transferde transfer geliri kadar bonservis harcayabilen Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç transferiyle beklenen ön libero için bütçe yaratabildi.

Sarı-lacivertliler, yaklaşık 6 milyon Euro kalan bonservis bütçesini Marsilya'dan Luiz Gustavo'ya harcayacak. 32 yaşındaki oyuncuyu Ersun Yanal çok istiyor.

Marsilya teknik patronu Villas-Boas, Fenerbahçe'nin Gustavo için yeni ve daha iyi bir teklif yaptığını, görüşmelerin sürdüğünü açıklayıp yeşil ışık yaktı.

Şu an iki kulüp kıran kırana pazarlık yapıyor. Rakam konusunda bir orta yol bulundu. Ödeme planında uzlaşılmaya çalışılıyor.

Portekizli hoca Fenerbahçe'nin önceki teklife göre daha iyi bir teklif yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Görüşmeleri başkan Jacques-Henri Eyraud'un sürdürüyor. Onun profesyonelliğine daima güvenirim, pazarlıkların sonuçlanmasını bekleyeceğiz”

Villas-Boas önceki gün yaptığı açıklamada “Fenerbahçe'den bizi pek de tatmin etmeyen bir teklif aldık ve reddettik” diye konuşmuştu.