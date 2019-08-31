Eskişehirspor yönetimine yeni talip… 15 milyon TL kaynak

Adnan Sevim, Mesut Çalışkan ve Hüseyin Dinç, Türkiye’de bir döneme damga vurmuş efsane kulüp Eskişehirspor yönetimine talip olduklarını düzenledikleri basın toplantıyla açıkladı.

Tüm ödeme konularını karşılayacak kaynakları bulduklarını ifade eden Adnan Sevim, şunları söyledi:

“Eskişehirspor’un içerisinde bulunduğu vahim durum herkesin malumu olup bu konuda artık uzun söze gerek yoktur. Bundan sonra gündem çözüm odaklı olmalıdır. Eskişehirspor’umuzun yönetimine talip grup olarak bizler de uzun bir süredir çözüme yönelik, ciddi bir çalışma yaptık ve yol haritasını belirledik. Çalışmamızın amacı bilgili, birikimli ve güçlü bir yönetimle maddi nedenlerden kaynaklanan sıkıntıları giderecek ve Eskişehirspor’umuzu Süper Lige çıkaracak süreçleri ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, başarı sağlamamız için basın, spor camiası, gelmiş geçmiş tüm Eskişehirspor yöneticileri ve başkanları ile Eskişehirspor’umuzun cefakar taraftarlarının bir bütün olarak yönetimimize maddi değil, manevi destek vermeleri büyük önem taşımaktadır. Eskişehirspor sevgisi, hepimizin ortak paydasıdır. Bu çerçevede herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışına sahip olacağımızın bilinmesini isteriz. Kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar konusunda ilgili mercilerle ön görüşmelerimizi yaptık. Çözümü her bir kurum bazında formüle etmiş durumdayız. Kulübümüzden alacakları olan diğer kişi ve kurumlar için kimsenin hakkı kimsede kalmaksızın, karşılıklı olarak bir miktar fedakarlık yaparak tasfiyeyi sağlayacağız. Kaynak olarak 15 milyon TL’den fazla para elimizde mevcut… Özellikle Ankara ve İstanbul merkezli çevremizin olağanüstü teşvik ve desteği var. Tüm ödeme konularını gerek sponsorluk ön sözleşmesi yaptığımız firmaların desteği gerekse de kendi kaynaklarımız ile tüm sıkıntılarımızı aşacağımızı, yönetime talip olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz.”

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“BAŞKA ESKİŞEHİRSPOR YOK”

Hedeflerinin bu yıl için önce ligde kalmak olduğunun altını çizen Sevim, sonraki hedeflerinin play-off’u zorlayarak Süper Lig’e yükselmek olduğunu söyleyen Sevim, “Ara transfer döneminde mevcut oyuncularımıza ilave olarak, büyük kulüplerin kulübümüze uygun yetenekli oyuncularını Eskişehirspor’umuza kazandırma konusunda ön hazırlığımızı ve temaslarımızı yapmış durumdayız. Bu arada, bugünden sonra transfer yasağı başladığından dolayı mevcut kadronun ara transfere kadar korunmasının ve bu çerçevede son dakikada hiçbir futbolcumuzun başka kulüplere transferinin yapılmaması kesinlikle zorunludur ve büyük önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde yaşanacak tüm gelişmelerin Eskişehirspor’umuza, Eskişehir’imize, tüm Eskişehirspor Taraftarları ve gönül verenlere hayırlar getirmesini diliyoruz. Zaman birlik zamanı, başka Eskişehirspor yok” ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor yönetimine talip olduklarını açıklayan Adnan Sevim, Mesut Çalışkan ve Hüseyin Dinç, basın toplantısının ardından Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’ne giderek Eskişehirspor yöneticileriyle görüştü.