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Emre Mor taraftarlardan özür diledi!
Galatasaray

Emre Mor taraftarlardan özür diledi!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart için özür dilerken, ispatlaması gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğini ve en iyi Emre’yi sahada izleteceğini söyledi.

31 Ağustos 2019 14:36

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart görerek oyundan çıkan sarı-kırmızı futbolcu Emre Mor, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bireysel olarak kendisinden beklentilerin farkında olduğunu belirten Mor, “Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere göstereceğim. Çok çalışıp, en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak ve kazanılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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Bireysel olarak sizlerin beklentisinin farkındayım. Galatasaray gibi bir kulüpteyseniz beklentiler her zaman en yüksektedir. Bu beklentiyi bu maçta karşılayamadığım için tüm içtenliğimle söylemeliyim ki çok üzgünüm. İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalar sizlere gösterecek. Çok çalışıp en iyi Emre'yi sahada izleteceğim. Ayrıca gördüğüm kartlarla takımı yalnız bıraktığım için arkadaşlarımdan, hocamdan ve sizlerden özür dilerim. Dün akşam çıkarılacak ve kazanılacak birçok ders oldu. Takımımız karakterini son ana kadar korudu ve galibiyeti aldı. Bizlere olan inancınız ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. #hedef23 #Galatasaray

Emre Mor (@emre.mor9)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 14:36 | 31 Ağustos 2019
emre mor galatasaray
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