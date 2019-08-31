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Dortmund’a Union Berlin’den büyük darbe!
Dünyadan Futbol

Dortmund’a Union Berlin’den büyük darbe!

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin’e 3-1 mağlup oldu.

31 Ağustos 2019 22:23

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 3. haftasında Union Berlin'in konuğu oldu.

Union Berlin'in 22. dakikada Marius Bülter'in attığı golle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund rakibine 25. dakikada Paco Alcacer ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan başkent ekibi, 50. dakikada Bülter ve 75. dakikada Sebastian Andersson’ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bundesliga'da şampiyonluğun favorileri arasında gösterilen Borussia Dortmund bu sezon ilk yenilgisini alarak 6 puanda kaldı.

İlk kez bu sezon Bundesliga’da mücadele eden ve ilk galibiyetini alan Union Berlin ise puanını 4'e çıkardı.

Bundesliga'da 3. hafta, yarın oynanacak Werder Bremen-Augsburg ve Eintracht Frankfurt-Fortuna Düsseldorf karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Son güncelleme 22:23 | 31 Ağustos 2019
Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Union Berlin
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