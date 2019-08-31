CANLI | Beşiktaş Çaykur Rizespor (İlk 11’ler belli oldu)

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u Vodafone Park’ta ağırlayacak. İlk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlup dönen, geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe’yi 3-0 yenerek ilk haftadaki mağlubiyeti taraftarına unutturan Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u da yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. İlk iki haftada Gençlerbirliği’nin deplasmanda, Sivasspor’u ise evinde yenen Çaykur Rizespor ise, güçlü rakibinden puan almanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Atiba ve Roco forma giyemiyor.

Çaykur Rizespor’da ise tek eksik geçtiğimiz hafta sakatlanan ve ameliyat olan El Kabir…

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11’LER

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 21:45

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan

BEŞİKTAŞ SON 7 MAÇI KAZANDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Süper Lig’de 37. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekip arasında geride kalan 36 lig maçından 23’ünü Beşiktaş, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 7 maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 67 kez havalandırdı, Çaykur Rizespor ise 35 gol attı.

Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2’lik skorlarla kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR 14 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı Süper Lig’de 14 maçtır yenemiyor.

Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da 1-0’lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 14 maçtan 10’unu yitirdi, 4’ünde berabere kaldı.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında İstanbul’da yapılan maçlarda da Beşiktaş’ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, İstanbul’da yapılan 18 lig maçının 12’sini kazandı, 2 kez yenildi, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş’ın İstanbul’da attığı 36 gole, Karadeniz ekibi 15 golle karşılık verdi.

Öte yandan, taraflar arasında İstanbul’daki son 9 lig maçından 4’ü berabere bitti, Beşiktaş 4, Çaykur Rizespor bir galibiyet aldı.