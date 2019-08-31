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BJK TV resmen kapandı!
Beşiktaş

BJK TV resmen kapandı!

2004 yılında yayın hayatına başlayan BJK TV, 15 yılın ardından bugün kapatıldı. Siyah beyazlı kulüp, YouTube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerine devam edecek.

31 Ağustos 2019 12:04

Beşiktaş Yönetim Kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV’yi kapatma kararını bugün yürürlüğe koydu.

Siyah beyazlı kulüp, YouTube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.

BJK TV’de çalışanların sezon içerisinde maaşlarının sürekli geç ödenmesi, hatta 6 aylık dönemlerde maaş alamalarının ardından kanalın kapatılacağı belirtilmişti. Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedilececeği duyurulmuştu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman son seçim öncesinde yaptığı konuşmada “Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dahil kimse izlemiyor” ifadelerini kullanarak kanalın kapanacağının sinyallerini vermişti.

Son güncelleme 12:04 | 31 Ağustos 2019
beşiktaş BJK TV
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