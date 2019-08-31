Beşiktaş’ın yeni transferi Mohamed Elneny, İstanbul’da!

Beşiktaş’ın transfer harekâtı devam ediyor. Siyah- beyazlılar, orta sahayı Arsenal'dan Mohamed Elneny ile güçlendirdi. Dün gece İstanbul'a gelen 27 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına kiralandı. Elneny, bugün sağlık kontrolünden geçecek ardından imzalar atılacak.

Arsenal'a kiralama bedeli ödenmeyecek. İngiliz medyasına göre anlaşmada 18 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunuyor. Siyah- beyazlı kaynaklar ise bu bilgiyi doğrulamadı.

DEĞERLİ BİR OYUNCU

FUTBOL Direktörü Ali Naibi, Elneny transferini doğruladı. Naibi, “Muhammed Elneny için kulübü ve oyuncuyla anlaştık. Çok değerli bir oyuncu. İngiltere Premier Lig'de son 3.5 yılda yaklaşık 100 maç oynadı. Medel'in yerini tecrübeli bir oyuncu ile doldurmamız gerekiyordu. Doğru bir hamle yaptığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.