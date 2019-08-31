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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
Çaykur Rizespor

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı bugünün dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, evinde 4-1, deplasmanda ise 7-2’lik skorlarla kazandı. Peki Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maça dair detaylar...

31 Ağustos 2019 13:11

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı için geri sayım başladı. Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı Süper Lig’de 14 maçtır yenemiyor. Taraflar arasında İstanbul’daki son 9 lig maçından 4’ü berabere bitti, Beşiktaş 4, konuk ekip bir galibiyet aldı.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, 31 Ağustos Cumartesi günü yani bugün saat 21:45’te Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Karşılaşma beIN SPORTS’tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, N’Koudou, Güven.

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

RİZESPOR: Gökhan, Aberhoune, Chatziisaias, Melnjak, Moroziuk, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan.

BEŞİKTAŞ'A TARİHİ YENİLGİYİ TATTIRDI

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında 2000-2001 sezonunda Rize'de yapılan lig maçında, siyah-beyazlı ekip tarihi bir hezimet yaşadı.

Sezonun 20. haftasında, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşma siyah-beyazlı ekip açısından tarihe geçecek bir yenilgiye sahne oldu. Çaykur Rizespor bu maçta rakibini 5-1 yendi.

Bu sonuç Beşiktaş'ın lig tarihinde, 5-0'lık Bursaspor yenilgisinin ardından en kötü ikinci mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti.

Son güncelleme 13:11 | 31 Ağustos 2019
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