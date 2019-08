Belçika’da Ferrari ilk cebi kapattı

Formula 1’de yaz arası Belçika Grand Prix’si ile son buluyor. Sezonun 13. yarışında takımlar ünlü Spa Pisti’nde antreman ve sıralama turlarını tamamladılar.

Cumartesi günü yapılan antreman turlarında Lewis Hamilton bariyerlere tosladı. Britanyalı pilotun aracı sıralama turlaraına yetiştirildi.

Sorunsuz başlayan sıralama turlarının ilk bölümü Antonio Giovinazzi’nin motorunun patlaması sebebiyle erken tamamlandı. Bu bölümde sırasıyla Pierre Gasly, Carlos Sainz, Daniil Kvyat, George Russell ve Robert Kubica elendi.

Elemelerin ikinci kısmında sırasıyla Romain Grosjean, Lando Norris, Lance Stroll, Alexander Albon ve Antonio Giovinazzi elenen pilotlar oldular.

Son bölüme başlamadan araçların arka arkaya birikmeleri ve pist uzunluğu sebebiyle pilotlar lastikleri ısıtmakla zorlandı. Bu sebeple üçüncü bölümde gelen süreler ilk aşamada düşük kaldı. İlerleyen dakikalarda araçlar piste ısındı.

Ferrari’den Charles Leclerc 1:42.519 ile pole pozisyonunu alan isim oldu. 21 yaşındaki Monakolu pilot kariyerinin üçüncü pole pozisyonunu elde etmiş oldu. Leclerc’i yine Ferrari’den Sebastian Vettel takip etti. Üçüncü Mercedes’ten Lewis Hamilton olurken dördüncü Valtteri Bottas oldu.

Ferrari’nin ilk cebi kapatması ve Mercedes’in ikinci cepte kalması bu sezon nadir olarak görülen olaylardan biri.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/D7AZ0ozypv

