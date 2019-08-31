Amerika Açık’ta favoriler tur atladı

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic dördüncü tura yükseldi. ABD’nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan tek erkekler dünya 1 numarası Djokovic, üçüncü turda ABD’li Denis Kudla ile karşılaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Djokovic, 2 saat 3 dakikalık mücadelenin ardından 6-3, 6-4 ve 6-2’lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek dördüncü tura yükseldi. Sırp raket bu galibiyetle son 36 grand slam müsabakasında 35 galibiyet almayı başardı. Turnuvanın son şampiyonu 32 yaşındaki tenisçi, bir sonraki turda İsviçreli Stan Wawrinka’yla karşılaşacak.

Klasmanın 3 numaralı ismi Roger Federer, İngiliz Daniel Evans ile karşılaştı. Maçı 1 saat 20 dakikada tamamlayan Federer, 6-2, 6-2 ve 6-1’le tur atladı. İsviçreli raket 4. turda David Goffin ile karşı karşıya gelecek.

Ayrıca genç ve gelecek vaadeden raketlerden Alex de Minaur, 7 numaralı Kei Nishikori’yi 6-2, 6-4, 2-6 ve 6-3 ile mağlup etti. Avustralyalı raket bir üst turda Grigor Dimitrov ile karşılaşacak. Tek erkeklerde beş numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, İspanyol Feliciano Lopez’i 7-6, 4-6, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup ederek dördüncü turda Alman Dominik Koepfer ile eşleşti.

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Tek kadınlarda gecenin maçı 2 numaralı seri başı Ashleigh Barty ile 30 numaralı seri başı Maria Sakkari arasında oynandı. Barty yüksek formunu bu maçta da devam ettirdi ve maçı 7-5, 6-3’lük iki setle alarak adını 4. tura yazdırdı. Avustralyalı raket bu turda Çinli Qiang Wang ile karşılaşacak. Serena Williams, Karolina Mochova’yı 6-3 ve 6-2 ile mağlup ederek tur atlayan bir başka seri başı isim oldu. Williams 4. turda Petre Martic ile karşılaşacak.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, vatandaşı Dayana Yastremska’yı 6-2 ve 6-0’lık setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura adını yazdırdı. ABD’li 10 numaralı seribaşı Madison Keys ise vatandaşı Sofia Kenin’i 6-3 ve 7-5’lik setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü turda Svitolina’nın rakibi oldu.