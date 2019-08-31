Alanyaspor’un Ganalı orta sahası Isaac Sackey, Denizlispor’da!

Süper Lig ekibi Alanyaspor, orta saha oyuncusu Isaac Sackey’i Yukatel Denizlispor’a kiraladı.
Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesabı üzerinden, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sackey’in bir yıllığına kiraya verildiğini duyurdu.
Açıklamada, “Futbolcumuz Isaac Sackey, bir yıllığına Yukatel Denizlispor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz” denildi.
Ligde ilk iki karşılaşmada kadroya giremeyen Sackey, turuncu-yeşilli takımda çıktığı 72 resmi maçta 2 gol attı.
4 sezondur Alanyaspor’da forma giyen 25 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçen yıl 21 maçta görev yaptı.
Gana Milli Takımı’nda da oynayan Sackey, Çekya temsilcisi Sloven Liberec’te yetişti.