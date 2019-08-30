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Warholm’dan tarihin en iyi ikinci derecesi
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Warholm’dan tarihin en iyi ikinci derecesi

Diamond League'de finallerin ilk ayağı İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlendi. Geceye erkekler 400 metre engellide tarihin en iyi ikinci derecesini koşan Norveçli Karsten Warholm damga vurdu.

SKOR DETAY HABER 30 Ağustos 2019 11:46

DERLEYEN: Turan Bakülü

Diamond League’de sezon finalleri başladı. Finaller bu sene son kez iki güne yayılarak oynanıyor. İlk etap dün gece İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlendi.

Birçok dalda müsabakalar düzenlenirken geceye üç daldaki dev performanslar damga vurdu.

Gecenin yıldızı erkekler 400 metre engellide koşan Norveçli Karsten Warholm’du. Milli atletimiz Yasmani Capello’nun 48,58’le 4. tamamladığı yarışta Warholm, 46,92 ile tarihin en iyi ikinci derecesini koştu. Norveçli bu dereceyle, Avrupa, Diamond League, Zürih buluşması ve pist rekorlarını kırmayı başardı. Ayrıca Norveçli Dünya Şampiyonası öncesinde sezonun en iyi derecesini de elde etmiş oldu. Erkekler 400 metre engellide dünya rekoru 1992 senesinde 46,78 ile Amerikalı Kevin Young tarafından kırılmıştı.

Adından söz ettiren bir diğer isim Shaunae Miller-Uibo oldu. Bahamalı atlet kadınlar 200 metrede Dina Asher-Smith ve Elaine Thompson gibi güçlü rakiplerine karşın 21,74’lük derecesiyle Diamond League rekoru kırarak kazandı.

Son olarak erkekler uzun atlamada Kübalı Juan Miguel Echevarria 8,65 metreye atlayarak gecenin bir başka Diamond League rekoru kırarak yarış kazanan atleti oldu.

Diğer dallardan bahsetmek gerekirse, erkekler 100 metrede kuvvetli bir başlangıç listesine rağmen 10 saniyenin altına tek bir atlet inebildi. Christian Coleman’ın doping soruşturması sebebiyle yarışmadığı ancak Justin Gatlin, Johan Blake gibi önemli isimlerin yer aldığı yarışı Noah Lyles 9,98’le kazanmayı başardı.

Bu senenin çekişmesi eksik olmayan müsabakası erkekler sırıkla atlamada finaller sezona göre kısmen mütevazi geçti. Amerikalı Sam Kendricks 5,93’atlayarak erkekler sırıkla atlamada sezonun galibi oldu.

Kadınlar 1500 metrede bir kez daha Sifan Hassan adından söz ettiren isim oldu. Hollanda adına yarışan Etiyopya asıllı atlet 3:57,08 ile galibiyete ulaştı.

Finallerin ikinci ayağı bir hafta sonra Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak.

Son güncelleme 12:09 | 30 Ağustos 2019
IAAF Diamond League Juan Miguel Echevarria Karsten Warholm Shaunae Miller-Uibo
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