UEFA gecesine Eric Cantona damgası: ‘Bizi zevkleri için öldürecekler’

Manchester United efsanesi Eric Cantona, UEFA’nın Şampiyonlar Ligi kura çekimi için düzenlediği gecede ödül alırken sonrasında yaptığı konuşma herkesi şaşkına çevirdi.

Profesyonel kariyerini 22 yıl önce noktalayan 53 yaşındaki Fransız Eric Cantona, futbola sağladığı üstün katkılar nedeniyle UEFA Başkanlık Ödülü’ne layık görüldü.

Konuşmasına William Shakespeare’in ünlü “Kral Lear” oyununda yer alan “Sinekler neyse yaramaz çocuklara, biz de oyuz Tanrılara. Öldürüyorlar bizi zevkleri için” sözleriyle başlayan Cantona salonda bir anda şok etkisi yarattı.

“Yakında bilim, hücrelerin yaşlanmasını yavaşlatmakla kalmayacak, hücreleri hücrelere sabitleyecek ve böylece ebedi hale geleceğiz” diyen Cantona “Sadece savaşlar, suçlar ve kazalar bizi öldürecek. Fakat ne yazık ki suçlar ve savaşlar çoğalacak” şeklinde konuştu.

Fransız efsane sözlerini “Futbolu seviyorum. Teşekkürler” diyerek sonlandırdı.

AKILLARA 1995’TEKİ OLAY GELDİ

Cantona’nın bu sözleri 1995 yılında oynanan Crystal Palace karşılaşmasında tribündeki bir taraftara uçan tekme atmasından sonra düzenlediği basın toplantısındaki sözlerini akla getirdi.

Olay sonrasında takımdan ayrılması ve ülkeyi terk etmesi beklenen Cantona, “Martılar, balıkçı teknesini takip ederken, sardalyelerin denize atılacaklarını düşünürler” şeklinde konuşmuş ve başka bir açıklama yapmadan masadan kalkmıştı.

Cantona bu olay nedeniyle 8 ay futboldan men cezası almış ancak takımdan ayrılmamıştı.

Fransa’da Auxerre, Martigues, Olympique Marsilya, Bordeaux, Montpellier, Nimes ve İngiltere’de Leeds United ile Manchester United’da forma giyen Cantona, 1996-1997 sezonu sonunda 30 yaşındayken kariyerine son verdi.

Leeds United’da bir, Olympique Marsilya’da 2, Manchester United’da 4 lig şampiyonluğu yaşayan Cantona, Fransa Milli Takımı’nda ise 45 maça çıktı ve 20 gol attı.