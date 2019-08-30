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Son Dakika: Trabzonspor kabustan turla uyandı!
UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları

Play-of turu rövanş maçlarının ardından 21 takım UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan'ın AEK takımına 2-0 yenilmesine rağmen adını gruplara yazdırdı.

30 Ağustos 2019 00:06

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanan rövanş maçlarının ardından 21 takım turnuvada gruplara yükseldi. Grup kuraları bugün 14.00’da çekilecek.

Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Yunanistan’ın AEK takımına 2-0 yenildi. Bordo-mavili ekip, deplasmanda aldığı avantajlı skorla gruplara kaldı.

Trabzonspor’un yanı sıra Karabağ, Kopenhag, Astana, Slovan Bratislava, Celtic, Malmö, Partizan, Espanyol, PSV, Braga, Feyenoord, AZ Alkmaar, Ferencvaros, Gent, Ludogorets, Wolverhampton, Dudelange, Eintracht Frankfurt, Rangers ve Vitoria gruplarda mücadele etmeye hak kazandı.

Play-off turunda her iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) – Linfield (Kuzey İrlanda): 2-3, 2-1

Riga (Letonya) – Kopenhag (Danimarka): 1-3, 1-0

BATE (Belarus) – Astana (Kazakistan): 0-3, 2-0

PAOK (Yunanistan) – Slovan Bratislava (Slovakya): 0-1, 3-2

AIK (İsveç) – Celtic (İskoçya): 0-2, 1-4

Bnei Yehuda (İsrail) – Malmö (İsveç): 0-3, 0-1

Molde (Norveç) – Partizan (Sırbistan): 1-2, 1-1

Zorya (Ukrayna) – Espanyol (İspanya): 1-3, 2-2

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) – PSV (Hollanda): 0-3, 0-4

Spartak Moskova (Rusya) – Braga (Portekiz): 0-1, 1-2

Antwerp (Belçika) – AZ Alkmaar (Hollanda): 1-1, 1-4

Hapoel Beer Sheva (İsrail) – Feyenoord (Hollanda): 0-3, 0-3

Trabzonspor – AEK (Yunanistan): 3-1, 0-2

Dudelange (Lüksemburg) – Ararat (Ermenistan): 1-2, 2-1 (5-4 penaltılarla)

Ferencvaros (Macaristan) – Süduva (Litvanya): 0-0, 4-2

Rijeka (Hırvatistan) – Gent (Belçika): 1-2, 1-1

Maribor (Slovenya) – Ludogorets (Bulgaristan): 0-0, 2-2

Eintracht Frankfurt (Almanya) – Strasbourg (Fransa): 0-1, 3-0

Rangers (İskoçya) – Legia (Polonya): 0-0, 1-0

Wolverhampton (İngiltere) – Torino (İtalya): 3-2, 2-1

Vitoria (Portekiz) – FCSB (Romanya): 0-0, 1-0

Son güncelleme 00:06 | 30 Ağustos 2019
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