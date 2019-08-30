Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, John Obi Mikel ve Yusuf Sarı’ya sabredemedi!

Trabzonspor’un yeni transferi John Obi Mikel’in kötü başlayan bordo mavili ekipteki serüveni 2-0 yenildikleri AEK karşılaşmasında da düzelmedi. UEFA Avrupa Ligi play-off maçını 2-0 kaybeden bordo mavili ekip ilk maçtaki 3-1’lik galibiyetle tur atlayan taraf olsa da bazı oyuncuların performansı soru işaretleri yarattı.

Uzun yıllar Chelsea formasıyla Premier Lig’de mücadele eden 32 yaşındaki savunma oyuncusu, sezon başında bonservis bedeli ödenmeden büyük umutlarla transfer edildi. Fizik-kondisyon olarak bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan tecrübeli futbolcunun peşini talihsizlikler de bırakmadı.

Ligde oynanan Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor maçlarında, kendisine çarpan topların bordo mavili takımın kalesinde gol olmasının ardından, AEK ile oynanan karşılaşmada penaltıya sebebiyet verince teknik direktör Ünal Karaman’ın da sabrı taştı.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 0-2 AEK Trabzonspor, ilk maçta 3-1 yendiği AEK karşısında rövanşta zor anlar yaşadı! Bordo-mavililer, avantajlı skorla çıktığı maçta 5 dakikada yediği iki golle şoke olurken sahadan 2-0`lık mağlubiyetle ayrılsa da UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmayı başardı. Yunan temsilcisinde Lopes 90+3`te Ekuban`ı son adamken yere indirince kırmızı kart gördü! İlgili Haberi Oku

Maça ilk 11’de başlayan Obi Mikel, basit top kayıplarının yanı sıra AEK maçının 29. dakikasında penaltıya neden olunca 36. dakikada oyundan alındı ve yerini Alexander Sörloth’a bıraktı.

Karşılaşma öncesinde tecrübeli futbolcunun sevgilisinin Trabzon şehrini terk ettiği ve Obi Mikel’in de kulüpten ayrılmak için yönetimden izin istediği iddia edilmişti.

Ancak Obi Mikel’in menajerliğini yapan şirket bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

YUSUF SARI’YI DA OYUNDAN ALDI

Öte yandan teknik direktör Ünal Karaman, Obi Mikel’in yanı sıra sakatlanan Abdülkadir Ömür’in yerine oyuna aldığı Yusuf Sarı’yı da 88. dakikada oyundan aldı. Genç futbolcu maç içinde yaptığı top kayıpları sonrasında tribünlerden de tepki gördü.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili olarak konuşan Karaman, bir basın mensubunun Yusuf Sarı’nın oyuna girip daha sonra oyundan alınmasının kendisini demoralize edip etmeyeceğine ilişkin sorusuna ise, “Onların hepsi bizim kardeşimiz. Bir oyuncum psikolojik, moralmen çökecek diye düşündüğüm, hayal ettiğim şeyler ortaya çıkmadığı anda bir şehrin hayalleriyle oynayamam. Oyuncu benim için çok kıymetli. Ama bazen tutmayabilir, istediğimiz gibi olmayabilir. Bu onun kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez. O günün şartlarında bunu düşündük. İstediğimiz gibi olmadı. Sonlara doğru merkezdeki iki oyuncumuzun çok yorulması bize bir hamle getirdi ve o oyuncudan yana kullandık. Kimsenin kırıldım, döküldüm, öldüm, bittim diyecek durumu söz konusu değil. İnsanların beklentileri, daha büyük hayalleri var. Oyuncumuzu tedavi ederiz, onarırız, onda bir sorun yok. Oyuna girdi, çıkmaz diye de bir kural yok. Gerekirse çıkarırız” yanıtını verdi.