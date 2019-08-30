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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç’i transfer etti! İşte forma numarası…
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç’i transfer etti! İşte forma numarası…

Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe, 32 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı. Tecrübeli golcü, sarı lacivertli takımda 9 numaralı formayı giyecek

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 30 Ağustos 2019 13:43

Transfer döneminin bitimine günler kala Fenerbahçe’den forvet bölgesine bir takviye daha geldi. Sarı lacivertliler milli futbolcu Mevlüt Erdinç’i kadrosuna kattı.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; geçtiğimiz sezon Antalyaspor’da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki forvetin Fenerbahçe Kulüp binasına geldiği ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere olduğu öğrenildi.

Geride kalan sezonda oynadığı 27 maçta 14 gol atan Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyecek.

Sarı lacivertli kulübün transferin detaylarıyla ilgili olarak kısa süre içerisinde açıklama yapması beklenirken yıldız futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Kariyerine Fransa’nın Sochaux kulübünde başlayan Mevlüt Erdinç, Paris Saint Germain, Rennes, Saint Etienne ve Hannover gibi takımlarda forma giydi.

Erdinç 2006-07’de Sochaux ile 2009-10 sezonunda ise PSG formasıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Son güncelleme 13:48 | 30 Ağustos 2019
Fenerbahçe mevlüt erdinç
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