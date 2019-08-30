Son dakika A Milli Takım’ın Andorra ve Moldova maçlarının kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra ve 10 Eylül’de deplasmanda Moldova ile karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI

A Milli Takım, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30’da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

A Milliler, 2-5 Eylül tarihleri arasında her gün saat 18.30’da Riva’da birer antrenman yaparak Andorra ve Moldova maçlarına hazırlanacak. Ay-Yıldızlılar, Andorra karşılaşması öncesindeki son çalışmasını ise 6 Eylül Cuma günü saat 20.15’te Beşiktaş Park’ta gerçekleştirecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, saat 19.45’te stadyumda basın toplantısı yapacak.

Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş Park’ta oynanacak. Saat 21.45’te başlayacak maç TRT1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül’de Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 11.00’de bu ülkenin başkenti Kişinev’e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte saat 21.00’de Zimbru Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 21.00’de stadyumda yapacak.

Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45’te Zimbru Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele TRT1’den canlı yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Moldova maçının ardından Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a dönecek.