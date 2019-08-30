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Sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor

Sezonun ilk derbisi! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor haftanın en kritik maçı için Süper Lig'in üçüncü haftasında karşı karşıya geliyor. Ligde iki maçta topladığı 6 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, şampiyonluğun favori takımları arasında gösterilen Trabzonspor'u ağırlıyor. Peki Fenerbahçe Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Ağustos 2019 15:36

Süper Lig’in 3. haftası dev bir maç ev sahipliği yapıyor. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği maçta Fenerbahçe de Trabzonspor da sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Ev sahibi avantajını iyi kullanmak isteyen Fenerbahçe eksiklerine rağmen kazanan taraf olmak isterken, hafta içinde AEK’yı eleyerek UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmayı başaran moralli Trabzonspor Fenerbahçe karşısında sahadan eli boş ayrılmak istemiyor. Peki Fenerbahçe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FENERBAHÇE TRABZONSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak. 01 Eylül Pazar günü saat 21.45’te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenecek.

Son güncelleme 15:36 | 30 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Fenerbahçe
2 2 6
2 Alanyaspor
2 2 6
3 Denizlispor
2 2 6
4 Caykur Rizespor
2 2 6
5 Trabzonspor
2 1 4
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