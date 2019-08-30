Ryan Babel Hollanda Milli Takımı’na çağırıldı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki Almanya ve Estonya maçlarının aday kadrosuna çağrıldı.

Hollanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda 6-9 Eylül tarihlerinde Almanya ve Estonya ile karşılaşacak. Grupta oynadığı 2 maç sonucunda 3 puan toplayan Hollanda’nın aday kadrosu da açıklandı. 24 kişilik kadroda Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel de yer aldı.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman’ın davet ettiği futbolcular şöyle: