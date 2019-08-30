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Roma Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni: Kolarov’un İstanbul’a gideceğini düşünmüyorum ama…
Uefa Avrupa Ligi

Roma Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni: Kolarov’un İstanbul’a gideceğini düşünmüyorum ama…

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma'nın Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni, kura çekimi ve Fenerbahçe'ye transferi gündemdeki Kolarov ile ilgili konuştu.

30 Ağustos 2019 17:11

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın başkan yardımcısı Mauro Baldissoni, Medipol Başakşehir ile UEFA Avrupa Ligi’nde yapacakları maçları merakla beklediklerini söyledi. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için Monaco’ya gelen Baldissoni, değerlendirmelerde bulundu.

Medipol Başakşehir, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu’nda seri başı oldukları için grubun favorisi olduklarını belirten Baldissoni, “Fakat grupta eğer en iyi takımsanız bunu çıkıp oynayıp gösterecekseniz” dedi. Baldissoni, Başakşehir genç bir takım olduğunu belirterek, “Cengiz eski takımıyla karşılaşma fırsatı bulacak. Bence eski takımına karşı oynamaktan o da mutlu olacak” diye konuştu.

Başakşehir ile daha önce Avrupa’da karşılaşmadıklarını anımsatan Baldissoni, Türk ekibine karşı yapacakları maçları merakla beklediklerini kaydetti.

KOLAROV AÇIKLAMASI

Baldissoni, Aleksandar Kolarov için Fenerbahçe’den resmi teklif alıp almadıklarına ilişkin ise bu konuda yorum yapamayacağını söyleyerek, “Kişisel olarak Kolarov’un İstanbul’a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bunun durumunu yakında öğreneceksiniz” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 17:11 | 30 Ağustos 2019
avrupa ligi Fenerbahçe kolarov Medipol Başakşehir roma uefa
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