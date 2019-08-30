PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel’den Şampiyonlar Ligi kura yorumu!

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile aynı gruba düşen Paris Saint Germain’in teknik direktörü Thomas Tuchel, kura çekimiyle ilgili konuştu.

“Şampiyonlar Ligi’nde bizi zor maçlar bekliyor” diyen Tuchel, “Zorlu ama futbol oynamak için çok güzel üç atmosferde mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, “Sonuna kadar savaşan takımlarla karşı karşıya geleceğiz. İlk maça kadar hazır olmalıyız ve iyi bir başlangıç yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Gruptaki ilk maçında Real Madrid’i ağırlayacak olan PSG, daha sonra Galatasaray ve Club Brugge deplasmanlarına gidecek.